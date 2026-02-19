Vimmerbybo utpressades – hans privata bilder skulle spridas

En Vimmerbybo i 40-årsåldern ska ha utsatts för flera brott. Det rör sig om dataintrång, olovlig identitetsanvändning, försök till utpressning samt försök till identitetsbedrägeri.

Det hela började med att Vimmerbybon öppnade ett mejl. Där fick han möjlighet att köpa en kryptovaluta för 700 dollar, men det gjorde han inte.

Om han inte gjorde detta skulle dock hans privata bilder spridas på nätet.

– Efter detta gjordes ett massutskick på hans sociala medier, där det stod att han behövde hjälp med en betalning på 2 500 kronor. Det är oklart om någon betalat detta, men det verkar inte så, säger Hampus Haag vid polisen.

Utöver detta har det också gjorts en beställning på en matleverans för 3 800 kronor genom en betaltjänst.

– Han har förklarat läget och att det inte är han som gjort beställningen. Mejlet han fick var på engelska och han har även fått en säkerhetsvarning om att det skett flera inloggningsförsök på hans mejl. Han har blivit hackad helt enkelt.

Mannen är i 40-årsåldern och hemmahörande i kommunen. Det finns ingen misstänkt.