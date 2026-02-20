20 februari 2026
Äldre man får böter efter olyckan på riksvägen

Foto: Ossian Mathiasson

KRIM 20 februari 2026 10.42

Två personbilar kolliderade i höjd med Frödinge på riksväg 40 på torsdagseftermiddagen. Föraren av det ena fordonet, en man i 90-årsåldern, får böter för att ej ha iakttagit väjningsplikt.

Det var vid 15.35-tiden på torsdagen som två personbilar kolliderade på riksväg 40 i höjd med Frödinge mellan Vimmerby och Västervik. Båda förarna fördes med ambulans till sjukhus för kontroll.

– Det polisen på plats har rapporterat är att båda förarna åkte med ambulans för vidare kontroller, men det ska inte vara några allvarliga skador, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

På plats gav polispatrullen böter till den vållande föraren, en man i 90-årsåldern, för att ej ha iakttagit väjningsplikt.

– Det blev ingen anmälan utan böter på plats. Den ena föraren har inte iakttagit väjningsplikt, säger Hampus Haag.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

