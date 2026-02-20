LÄNET: VÅLDTOG KVINNA NÄR HON SOV – FLERA ÅRS FÄNGELSE VÄNTAR

En man i 30-årsåldern, som tidigare är helt ostraffad, våldtog en kvinna när hon sov. Händelsen inträffade i början av december i Kalmar. Nu döms mannen till flera års fängelse.

Det hela ska ha börjat med att kvinnan fick kontakt med mannen genom en tjejkompis. Hon hade då frågat sin vän om denne hade någon singelkille som hon kunde komma i kontakt med.

Hon fick den här mannens Snapchat och därefter påbörjade de en konversation. De pratade även i telefon med varandra. Den aktuella kvällen skulle kvinnan överraska en tjejkompis.

Kvällen fortsatte med restaurangbesök och senare gick gänget även vidare till en bar. Där befann sig den aktuella mannen tillsammans med sina vänner.

De fann varandra där och tillsammans med en av tjejkompisarna åkte de hem till den senare och befann sig där en tid. Efter en stund gick mannen och kvinnan hem till henne.

Kvinnan har berättat att så fort de kom hem till henne hade de sex med varandra. Detta skedde med samtycke och efter akten somnade kvinnan naken i sängen.

Vaknade av att hon blev våldtagen

Kvinnan vaknade senare av att mannen hade börjat våldta henne när hon sov. Hon kände att det gjorde ont, ryckte till, men fortsatte sedan att blunda. Detta eftersom hon blev paralyserad av vad som hände.

Kvinnan har berättat att mannen vände på henne, så att hon hamnade på rygg. Under hela den här tiden låg hon stilla och blundade. När mannen sedan var "färdig" och hade somnat, så klev hon upp, tog en cigarett och lade sig sedan på soffan.

Mannen ska sedan ha gått upp och frågat hur hon mådde. Hon vågade inte berätta sanningen för honom utan sa bara att det var bra.

Det fanns då blod på lakanet och kvinnan visste inte vad hon skulle svara när mannen frågade om detta.

Annons:

Nekar till brott

Ett par dagar senare valde kvinnan att blocka mannen och i samband med det pratade hon även med en väninna om det som hade hänt. En av hennes vänner ringde då till polisen. Kvinnan hade problem med blödningar efter våldtäkten och hade så ont att hon inte kunde sitta.

Mannen har hela tiden nekat till brott och uppgett att han kände sig obekväm när de skulle åka hem till kvinnans vän. Han säger att han föreslog att de skulle gå hem till henne och sova i stället.

Mannen har sagt att när de väl kom hem till målsägande så var hon väldigt på. Han säger själv att det kändes lite olustigt när de hade sex, men att kvinnan sa att allt var okej. När de var "färdiga" säger mannen att han somnade och när han vaknade igen för att gå på toaletten såg han hur kvinnan lagt sig i soffan. Han frågade hur hon mådde och varför hon låg där i stället för i sängen.

Enligt mannen var det sedan en glad och odramatisk stämning mellan de två när han lämnade lägenheten. Några dagar senare upptäckte han hur kvinnan tagit bort honom från flera sociala medier. Han tyckte det var väldigt märkligt.

Blev chockad

När flera poliser kom hem till honom i början av januari blev han chockad. Han förstod inte vad han var misstänkt för, har han berättat.

Två manliga vänner till honom har hörts i utredningen och en av dem har beskrivit sig helt chockad av anklagelserna.

Tingsrätten anser att kvinnan har berättat om hela händelsen på ett mycket trovärdigt sätt.

"Hon har strukturerat, detaljerat och självmant berättat om hela händelseförloppet och hennes berättelse bär prägeln av att vara självupplevd", skriver rätten.

Flera personer har vittnat om hur kvinnan sökt hjälp efter händelsen och berättat för flera personer om våldtäkten. Deras samtliga historier stämmer väl överens med kvinnans berättelse och samtliga har även berättat att kvinnan mått märkbart dåligt.

Mannens förklaring anses, sett till den smärta kvinnan upplevt, vara helt osannolik. Det är därför utrett att mannen våldtagit kvinnan medan hon sov. Kvinnan har varit i en särskilt utsatt position och kan aldrig ha ansetts ha deltagit frivilligt, skriver rätten.

Tidigare ostraffad

Mannen, som tidigare är helt ostraffad, döms nu för våldtäkt till fängelse i tre år och sex månader. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på 245 000 kronor kränkning samt sveda och värk.

Domen kan överklagas till hovrätten.