Flera Vimmerbybor utsatta för bedrägeriförsök – så har de gått till

* Målsägande, en kvinna i 60-årsåldern från Vimmerby kommun, har fått ett sms. Avsändaren uppger sig komma från ett kreditföretag och hänvisar till en länk och ett telefonnummer. Målsägande ringde upp numret och kom fram till en man som menade på att målsägande hade ansökt om kredit och signat med BankID. Målsägande sa att det inte stämde och bedragaren sa att de skulle göra en polisanmälan åt målsägande och att hon skulle bli kopplad till sin bank. Målsägande ifrågasatte alltihop och det slutade med att bedragaren la på luren. Det blev ingen ekonomisk förlust för målsägande som har gjort en anmälan om försök till bedrägeri.

* En man i 75-årsåldern från Vimmerby kommun blev under torsdagen uppringd av ett nummer som han inte kände igen. Han svarade inte och fick sedan ett sms från numret om en kommande leverans gällande ventilationskanaler. I det här smset hänvisade man till ett telefonnummer. Målsägande uppger att han inte har gjort den här beställningen och inte känner till företaget. Han ringer upp numret och får en dålig känsla när det är en kvinna som svarar plus att det hörs barn i bakgrunden. Han tänker att det är något lurt, lägger på luren och anmäler försök till bedrägeri.

* En man i 80-årsåldern från Vimmerby kommun har fått ett mejl som ser ut att komma från hans vän. I det här mejlet står det att vännen behöver hjälp att köpa presentkort. Målsägande tycker att det är konstigt och ringer upp sin vän som säger att han inte har skickat något mejl till målsägande. Man förstår att det är någon form av bluff och Vimmerbybon har inte drabbats av någon ekonomisk förlust.