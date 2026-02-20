Vimmerbybo åtalas – ska ha haft drygt sju gram kokain

Det ska ha varit den 9 oktober som Vimmerbybon hade 7,42 gram kokain och nästan 60 tabletter pregabalin på sig. Han åtalas därför för narkotikabrott och mannen har erkänt brott.

Så sent som i slutet av januari i år dömdes mannen för två fall av ringa narkotikabrott till dagsböter.

Han står sedan tidigare också åtalad för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och ofredande. Det senare för att ha spottat en polisman på handen. Allt detta ska ha hänt i augusti 2024.

I samma mål står han också åtalad för penningtvättsbrott. Huvudförhandling i det målet är planerat till mitten av april i år.