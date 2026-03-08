Ung man döms för dubbla brott i Vimmerby – så blir påföljden

En ung man, hemmahörande i en grannkommun, döms för dubbla brott i Vimmerby.

Mannen som är i 20-årsåldern blev stoppad av polis i slutet av april förra året på Hultsfredsvägen. Åklagaren åtalade honom för både olovlig körning och brott mot knivlagen.

Det berodde på att mannen körde en moped som var modifierad till en motorcykel. Hans körkort gav inte behörighet till att köra den typen av fordon.

Vid samma tidpunkt hade han en kniv på sig och det var inte befogat, enligt åklagaren.

Mannen har under förundersökningen erkänt gärningarna. Målet har därefter avgjorts utan huvudförhandling och påföljden blir dagsböter på sammanlagt 3 500 kronor. Mannens ungdom har beaktats vid straffmätningen.

Kniven förverkas också från mannen.