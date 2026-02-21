LÄNET: KVINNA DÖD EFTER VILLABRAND I VISSEFJÄRDA

En 90-årig kvinna uppges ha dött efter en lägenhetsbrand i Emmaboda. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

En 90-årig kvinna har omkommit efter en villabrand i Vissefjärda, utanför Emmaboda. Det meddelar polisen på sin hemsida.

Det var vid 18-tiden på lördagen som larmet om branden inkom till SOS Alarm. Initialt var det oklart om det befann sig någon person i bostaden.

Vid framkomsten till villan påträffades en kvinna i 90-årsåldern, som fördes med ambulans till sjukhus. Hennes liv gick inte att rädda.

"Villan kommer att spärras av och teknisk undersökning kommer att genomföras", skriver polisen på sin hemsida.

Polisen uppger att det inte finns något konkret som tyder på brott i samband med branden, som ändock kommer utredas som mordbrand eftersom det saknas en förklaring till branden.

Anhöriga är underrättade.