LÄNET: Fängelse för bilförare med skyhög promillenivå i kroppen

Det var ett vittne som observerade när mannen, som är i 50-årsåldern, satte sig i bilen och körde i väg från en parkeringsplats i södra delen av länet. Vittnet fångade även händelsen på film och i förhör har han uppgett att han dessförinnan noterat att den misstänkte luktade alkohol, vilket var skälet till att han filmade och ringde polisen vid klockan 15.00 den 5 november 2025.
Vid provtagning klockan 16:15 hade den misstänkte mannen 3,39 promille i blodet. Av prover tagna klockan 16:20 och 17:21 framgår att alkoholkoncentrationen i mannens urin då var fallande (4,79 jämfört med 4,44 promille).
Hävdar eftersupning
Den tilltalade mannen har förnekat gärningen och hävdar att han har druckit alkoholen efter att han körde bilen.
Av ett i rätten åberopat informationsblad gällande så kallad eftersupning framgår att intag av alkohol i nära anslutning till provtagningen (upp till två timmar) normalt avspeglas i analysresultatet på så sätt att alkoholkurvan är stigande mellan två urinprov.
Mot bakgrund av detta menar tingsrätten att det framstår som uteslutet att mannen skulle ha intagit alkoholen efter körningen.
Döms till fängelse – igen
”Det kan emellertid inte uteslutas att N.N. druckit en viss del alkohol efter körningen. Enligt tingsrättens mening är det emellertid klarlagt att merparten intagits före körningen och att N.N. därmed vid körningen haft en alkoholkoncentration i blodet i vart fall överstigande 1,5 promille”, skriver tingsrätten i sin dom.
Mannen, som förekommer under tio avsnitt i belastningsregistret, är tidigare bland annat dömd till 2 år och 6 månaders fängelse för grov misshandel. Nu döms han till ytterligare en månads fängelse för grovt rattfylleri.
Vad händer vid olika promillenivåer?
Vid ungefär 4 promille är risken stor för att dö av alkoholförgiftning, men långt högre halter har uppmätts. Enligt tidningsuppgifter har enstaka personer haffats för rattfylla med långt över 7,5 promille i blodet.
Men det är ofta svårt för normalkonsumenter att komma upp i 1,5 promille. De allra flesta slutar dricka ungefär när de nått 1 promille, om målet är att bli full.
En normaltålig person upplever de olika promillehalterna ungefär så här:
- 0,2 promille: Du blir glad och pigg samtidigt som din självkritik minskar. Du känner dig allmänt väl till mods, varm och avslappnad. Precision och reaktionshastighet börjar försämras. Här går promillegränsen för rattfylla.
- 0,5 promille: Du känner dig upprymd och hämningarna minskar. Din reaktionshastighet och precision blir ännu sämre. Omdöme och förmåga att ta in information försämras också. Forskning visar att välbefinnandet är som störst innan 0,6 promille.
- 0,8 promille: Du blir högljudd, överdrivet självsäker och gör överdrivna rörelser. Du får långsammare reflexer och sämre koordination och synförmåga. Du luktar tydligt av alkohol.
- 1,0 promille: Du har svårt att kontrollera dina muskler, vilket gör att du sluddrar och har svårt att gå stadigt. Det börjar också bli svårt att kontrollera dina känslor. Här går promillegränsen för grovt rattfylleri.
- 1,5 promille: Du har svårt att hålla balansen och raglar när du går. Här är risken stor för snedfylla, alltså att du får känsloutbrott, blir aggressiv eller börjar gråta. Och eventuellt kräkas.
- 2,0 promille: Du har svårt att gå upprätt. Dubbelseende.
- 3,0 promille: Du uppfattar inte vad som händer omkring dig och är på väg att förlora medvetandet.
- 4,0 promille: Du är medvetslös och har mycket långsam andning. Risken är stor för dödlig alkoholförgiftning.
Olika personer tolererar alkohol olika bra. En person som dricker ofta och mycket, får en högre tolerans och då krävs ett högre promilletal för att få samma effekt.
Källa: Systembolaget.se