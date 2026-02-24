LÄNET: Fängelse för bilförare med skyhög promillenivå i kroppen

En man bosatt i länet hade en skyhög promillenivå i kroppen när han var ute och körde bil. Nu döms han till fängelse för grovt rattfylleri.

Det var ett vittne som observerade när mannen, som är i 50-årsåldern, satte sig i bilen och körde i väg från en parkeringsplats i södra delen av länet. Vittnet fångade även händelsen på film och i förhör har han uppgett att han dessförinnan noterat att den misstänkte luktade alkohol, vilket var skälet till att han filmade och ringde polisen vid klockan 15.00 den 5 november 2025.

Vid provtagning klockan 16:15 hade den misstänkte mannen 3,39 promille i blodet. Av prover tagna klockan 16:20 och 17:21 framgår att alkoholkoncentrationen i mannens urin då var fallande (4,79 jämfört med 4,44 promille).

Hävdar eftersupning

Den tilltalade mannen har förnekat gärningen och hävdar att han har druckit alkoholen efter att han körde bilen.

Av ett i rätten åberopat informationsblad gällande så kallad eftersupning framgår att intag av alkohol i nära anslutning till provtagningen (upp till två timmar) normalt avspeglas i analysresultatet på så sätt att alkoholkurvan är stigande mellan två urinprov.

Mot bakgrund av detta menar tingsrätten att det framstår som uteslutet att mannen skulle ha intagit alkoholen efter körningen.

Döms till fängelse – igen

”Det kan emellertid inte uteslutas att N.N. druckit en viss del alkohol efter körningen. Enligt tingsrättens mening är det emellertid klarlagt att merparten intagits före körningen och att N.N. därmed vid körningen haft en alkoholkoncentration i blodet i vart fall överstigande 1,5 promille”, skriver tingsrätten i sin dom.

Mannen, som förekommer under tio avsnitt i belastningsregistret, är tidigare bland annat dömd till 2 år och 6 månaders fängelse för grov misshandel. Nu döms han till ytterligare en månads fängelse för grovt rattfylleri.