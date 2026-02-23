Stöldförberedelse upptäckt vid företag i Vimmerby

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I helgen ska det ha skett en förberedelse till stöld i Vimmerby.

Det ska ha varit under söndagen som företaget Woodfighter AB upptäckte detta.

– Anmälaren uppger att man klippt upp ett stängsel och att man hittat gods som samlats ihop vid stängslet, säger Hampus Haag vid polisen.

Misstanken är att tjuvarna antingen blivit avbrutna av något eller tänkt komma tillbaka senare för att hämta godset.

– Det är två frontskydd till lastbilar samt ett vilstängsel som man hade samlat ihop.

Det finns ingen misstänkt för förberedelse till stöld.