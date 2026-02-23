Kvinna fick handskrivet brev – stod nedvärderande saker

En kvinna i 50-årsåldern hittade ett brev i postlådan i fredags. Det var ingen rolig läsning för henne.

– Hon har fått ett handskrivet brev och det står nedvärderande saker om henne där, säger Hampus Haag vid polisen.

Kvinnan vet inte vem som har skrivit brevet. Rubriceringarna är förolämpning och ofredande.