Fattade misstankar mot man – en timme senare hittades vitt pulver

Natten mellan fredag och lördag blev en man i 40-årsåldern misstänkt för knarkbrott. Polisen hittade dock inget på honom.

Det var vid 00.30-tiden på lördagsdygnet som polisen kontrollerade en person på Rönnbärsgatan i Vimmerby.

– Man uppfattade det som att personen var påverkad av narkotika och det uppstod även misstankar om att personen kunde ha narkotika på sig, säger Hampus Haag vid polisen.

Det hittades dock ingen narkotika på mannen som är i 40-årsåldern och hemmahörande i Västervik.

– Men han medtogs för provtagning och är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

På samma plats anträffade patrullen sedan en liten mängd vitt pulver en timme senare. Där finns dock ingen misstänkt. Pulvret omhändertogs av patrullen och kommer nu att förverkas.