Lurade kunder till snabbmatskedja att swisha honom i stället för restaurangen

En anställd på en snabbmatskedja i Kalmar län lurade kunderna att swisha till honom privat i stället för till restaurangen. Totalt ska han ha fått in 57 000 kronor på bluffen. Nu döms han.

Mannen, som är i 25-årsåldern, jobbade på snabbmatskedjan under 2021. Han jobbade på en restaurang i länet under hösten och hade bland annat ansvar för att hantera kassan på restaurangen.

På sitt privata konto fick mannen från sommaren till slutet av oktober samma år in drygt 57 000 kronor. Mannen ska ha visat upp en qr-kod när kunderna betalat för maten som gick till honom själv i stället för restaurangen.

Två medarbetare inom snabbmatskedjan noterade att det rörde sig om stora avvikelser gällande hur många returer som gjordes på den aktuella restaurangen. På en annan stor restaurang i närheten kunde det vara en retur om dagen, men på den här restaurangen rörde det sig om mellan 20 och 30 per dag.

När mannen konfronterades med detta uppgav han för högre chefer inom snabbmatskedjan att det varit strul med kassasystemet och att han därför låtit betalningar gå till sin privata swish.

Helt onödigt menade en av cheferna, eftersom företaget själva använde sig av en företagsswish. Ingen annan anställd hade agerat på samma sätt.

Bytte telefon

Mannen själv har uppgett att personer med högre befattningar sagt åt honom att lösa problemet när det var problem med kassasystemet. Därför lät han kunderna betala till hans swish och hade sedan för avsikt att betala tillbaka pengarna till bolaget.

Att han inte förde över några pengar berodde på att han bytte telefon.

Tingsrätten anser att mannens förklaringar ter sig som rena efterhandskonstruktioner och kan lämnas utan avseende. Om mannens egen swish fungerade är det uppenbart att även företagets gjort det, enligt rätten.

Att man som ung person inte skulle märka att man har drygt 57 000 kronor för mycket på sitt konto anser tingsrätten också är helt osannolikt.

Döms till böter

Rätten anser att det rör sig om 246 separata gärningar och mannen döms nu för trolöshet mot huvudman. Påföljden blir dagsböter på sammanlagt 6 000 kronor. Han ska också betala skadestånd till restaurangkedjan med drygt 47 000 kronor. Han har tidigare betalat tillbaka 10 000 kronor efter ett möte med chefer i bolaget.

Mannen får ett lindrigare straff på grund av sin ungdom vid gärningarna och att det tagit lång tid sedan brotten begicks.