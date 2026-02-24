VETERINÄR INJICERADE NARKOSMEDEL – KROCKADE MED BILEN

En veterinär i länet åtalas för grovt rattfylleri. Hon krockade med bilen efter att ha tagit starka doser narkosmedel. Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

En veterinär i länet, som tidigare dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, injicerade en hög dos narkosmedel. Sedan krockade hon med bilen. Nu åtalas hon för grovt rattfylleri.

En veterinär, med en hög position på en klinik i Kalmar län, krockade med sin bil på en adress i Kalmar i september i år. Hon åtalas nu för grovt rattfylleri.

Enligt åklagaren hade kvinnan injicerat ett narkosmedel i sådan mängd att hon inte kunde framföra fordonet på ett betryggande sätt.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN var avsevärt påverkad av narkosmedlet samt att hon till följd av detta orsakat en trafikolycka", skriver åklagaren.

Ingen annan kom till skada i samband med händelsen, men kvinnan själv minns ingenting från olyckan. Det framgår av förundersökningsprotokollet.

Hon körde in i en stolpe på gatan i Kalmar. I hennes bil hittades flera förpackningar med det specifika preparatet och även kanyler.

Förnekar inte att hon tagit preparatet

I förhör har kvinnan sagt att narkosmedlet i bilen inte kom från hennes veterinärjobb. Kvinnan ska ha haft en väldigt hög dos av medlet i sig och enligt analyser från Rättsmedicinalverket var koncentrationen på den övre normalnivån för vad som brukar ses hos intensivvårdade patienter som blivit medicinerade med preparatet intravenöst.

Att kvinnan skulle ha kunnat stuckit sig på en kanyl talar analysresultatet starkt emot, enligt Rättsmedicinalverket. Under senare förhör med kvinnan har förhörsledaren reagerat på mängden och sagt att den "var ju rätt stor".

Kvinnan svarar då att hon aldrig sagt att hon kan ha stuckit sig på en kanyl. Hennes försvarsadvokat har sagt att hennes klient inte förnekar att hon tagit det här och att man hittat henne och bilen vid olycksplatsen.

Det försvarsadvokaten ifrågasätter är om kvinnan gjort sig skyldig till något brott. Detta eftersom kvinnan inte ska ha haft något uppsåt att flytta på bilen och att hon inte har någon uppfattning om att hon skulle ha gjort det mer än någon meter.

Tidigare dömts till fängelse

Veterinären åtalas nu alltså för grovt rattfylleri. Våren 2023 dömdes samma veterinär till ett år och åtta månaders fängelse för bland annat grovt narkotikabrott.

Hon hade då skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till sina hundar, men i stället använt dem själv.