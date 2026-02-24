Uppehöll sig utanför exet, kissade på huset och förstörde – man döms

I nästan två timmar uppehöll sig en man från Hultsfred i ex-flickvännens trädgård i Vimmerby kommun. Därifrån ringde han in till henne 46 gånger, bankade på fönster, urinerade på hennes hus och förstörde hennes paviljong. Nu döms han av Kalmar tingsrätt för en rad brott.

Det var den 6 december 2024 som händelserna utspelade sig i en villaträdgård i Vimmerby kommun. I huset bor en kvinna med sina två barn.

Denna kväll hade kvinnan och mannen från Hultsfred, som tidigare hade en relation med varandra, bestämt att de skulle ses och äta middag hemma hos kvinnan. Men när mannen ringde till henne hörde hon att han var full och talade om för honom att hon inte ville att han skulle komma, har hon uppgett i förhör.

Trots det åkte mannen från Hultsfred till kvinnans bostad i Vimmerby kommun.

När kvinnan och barnen fick klart för sig att mannen var på väg bestämde de sig för att låsa ytterdörren, och när han kom till platsen släppte de inte in honom, har kvinnan berättat.

Mannen stannade dock kvar utanför kvinnans bostad i vad kvinnan tror var en och en halv timme. Där ska han ha knackat på dörren, bankat på fönster, ringt 46 telefonsamtal till henne, skickat meddelanden och urinerat på hennes hus.

Polisen dröjde

Till slut ringde kvinnan polisen, som dock var 45 minuter därifrån. När de kom fram och knackade på dörren hade mannen försvunnit därifrån.

Strax dessförinnan hade dock ett av barnen hört hur en paviljong på altanen gick sönder med ett rejält kraschljud, och en stund senare hittade polispatrullen mannen som omhändertogs.

Mannen har stått åtalad vid Kalmar tingsrätt för en rad brott och under tisdagen förkunnade man sin dom.

I domen skriver tingsrätten att samtliga de tre målsägarna (kvinnan och hennes två barn) har varit trovärdiga och att deras uppgifter stöds av annan bevisning, så som exempelvis sms-konversation och vad som har framkommit i förhör med en av polismännen som kom till platsen.

Mannens berättelse motbevisad

Mannen har bestridit ansvar för brott. Han har dock vidgått att han befann sig i kvinnans trädgård, att han har ringt till henne, att han har kissat på en buske och av misstag vält en soptunna. Däremot har han förnekat att han har bankat på fönster och skadat paviljongen. Han menar vidare att anledningen till att han stannade kvar på platsen var att kvinnan hade lagt beslag på hans tillhörigheter, behöll dem inomhus och inte gav dem tillbaka till honom.

Rätten menar dock att mannens berättelse är motbevisad i och med den sms-konversation och samtalslista som finns.

Mannen fälls för hemfridsbrott, ofredande vid tio tillfällen samt skadegörelse.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom samt 50 dagsböter om 250 kronor, totalt 12 500 kronor. Han ska också betala 14 500 kronor i skadestånd till kvinnan samt 8 750 respektive 8 000 kronor i skadestånd till de båda barnen.