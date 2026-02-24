Tonåring döms för penningtvättsbrott – blev utnyttjad av "läskiga" personer

Tonårstjejen säger sig vara ledsen över att den drabbade mannen blev lurad på 40 000 kronor. Foto: MostPhotos

En tonårstjej från trakten säger sig ha blivit utnyttjad och lurad av äldre och läskiga personer. Nu döms hon för penningtvättsbrott. Detta sedan en man blivit lurad på tiotusentals kronor för en husbil.

Det hela bottnar i att en man var intresserad av att köpa en husbil och därför letade efter detta på Blocket. Han hittade en husbil som han ansåg låg ute till ett bra pris och enligt instruktionerna från säljaren swishade han handpenningen till ett konto som tillhörde en tonårstjej från Vimmerby kommun.

Betalningen, 40 000 kronor, kom in till Vimmerbytonåringens konto på förmiddagen en julidag 2025. Ett par minuter senare gjordes ett kortköp på 10 000 kronor och under en dryg timmes tid gjordes också ett flertal överföringar på 1 750 kronor vardera via Trustly. Kring lunchtid fördes tusentals kronor över till ett annat konto som tillhörde tonåringen.

Lite senare swishades också 5 000 kronor till en annan person och kort senare ytterligare 500 kronor till en tredje person.

Så insåg han bluffen

Det dröjde inte särskilt länge innan mannen förstod att allt var en bluff. Han var på väg för att hämta husbilen när hans fru upptäckte att det fanns ett annat telefonnummer.

När han ringde det numret insåg han att husbilens ägare inte alls var intresserad av att sälja den. Han ska då ha skickat ett sms om att han ville avbryta affären och få pengarna tillbaka, men fick ingen ny kontakt.

Tonårstjejen från Vimmerby kommun har berättat att hon befann sig i ett aktivt missbruk av både alkohol och droger vid tidpunkten. Hon minns inte så mycket, men kommer ihåg att hon tillsammans med andra personer befann sig i en lägenhet och hade festat under flera dagar.

Själv hade hon varit vaken i tre hela dagar och fått återberättat av vänner hur det hela gick till. En bekant till henne ska ha frågat om hon kunde ta emot en swish till sitt konto. Vem detta var har hon inte velat uppge, eftersom personen tidigare ska ha hotat henne och rört sig i missbrukarkretsar. Hon har också hört att denne tidigare misshandlat folk.

Säger sig vara jätteledsen

Det hon fick till sig var att den här bekante hade sålt en bil och att en kompis skulle betala hälften av beloppet till hennes konto. Hon skulle sedan föra över pengarna till denne. För besväret skulle hon få 5 000 kronor och hon sa ja. När hon fick händelsen återberättat för sig en dag senare insåg hon att något var skumt.

Tonårstjejen säger att hon är jätteledsen för att mannen blev av med 40 000 kronor och det var hennes missbruk som ledde till att hon blev utnyttjad. Hon har sagt att de andra i sällskapet var äldre och läskiga.

Tingsrätten menar att hon vid händelsen måste ha varit medveten om att det rörde sig om pengar från brottslig verksamhet. Hon döms därför för penningtvättsbrott.

Vid påföljdsvalet har rätten tagit hänsyn till tonåringens ungdom och finner att den lämpligaste påföljden är villkorlig dom utan böter. Hon ska också betala skadestånd på 40 000 kronor till den drabbade mannen.