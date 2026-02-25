LÄNET: 85-ÅRIG MAN LURAD PÅ JÄTTEBELOPP AV BEDRAGARE

En äldre man i länet har lurats att vid flera tillfällen föra över stora summor pengar till utländska bedragare. Sammanlagt har han under två månaders tid blivit av med mer än en halv miljon kronor.

Det var i början av december 2025 som mannen, som är i 85-årsåldern och bosatt i Kalmar kommun, blev kontaktad via telefon av en engelsktalande person som sade sig jobba som börsmäklare.

– Bedragaren har sedan förmått mannen att investera pengar med löfte om avkastning. Målsägaren har gjort flera insättningar till utländska konton och även krävts på lösensummor för att få ut sina pengar. Totalt rör det sig om drygt en halv miljon kronor som han har blivit av med, berättar Niko Kalcidis vid polisen i Kalmar.

Enligt anmälan, som avser grovt bedrägeri, fattade mannen misstankar om att allt inte stod rätt till när han återkommande nekades möjlighet att få ut sina pengar och påstådda vinster, och i måndags anmälde han händelserna till polisen.

Det finns ännu ingen misstänkt men polisen inleder nu en förundersökning.