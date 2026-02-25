Vimmerbybo pressades på pengar för att uppgifter inte skulle spridas

En man i 25-årsåldern från Vimmerby kommun ska ha blivit pressad att betala pengar för att känslig information inte ska spridas från datorn.

Polisen har fått in en anmälan om dataintrång och försök till utpressning. En okänd gärningsperson har begärt sig tillträdde till målsägandes mejlkonto och försökt förmå målsägande att betala 700 euro för att det inte ska spridas känsliga uppgifter från hans dator, vilket hade kunnat riskera ekonomisk skada.

– Han hade fått ett 30-tal mejl under natten och i några av mejlen som är skrivna på engelska står det att okänd har tagit över datorn och att han ska betala 700 euro för att det inte ska sprida någonting, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

Målsägande har inte betalat några pengar och det finns ingen uppgift om vem som har gjort detta.