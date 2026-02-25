PEDAGOG PÅ SKOLA I VIMMERBY DÖMS FÖR ATT HA SLAGIT ELEV

En manlig pedagog vid en skola i Vimmerby döms för misshandel efter att ha slagit en elev i ansiktet. Pedagogen ska nu betala över 25 000 kronor i böter och 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Det var den 14 februari förra året som händelsen inträffade på en skola i Vimmerby. På ett av skolans kontor fanns HLR-dockor som fångade två elevers intresse. De tog sig in på kontoret och började ”leka” med HLR-dockorna, vilket pedagogen sedan tidigare förbjudit dem att göra.

Denna gång ska det därför ha runnit över för pedagogen. Han har berättat att han blev arg, tog tag i en elevernas axlar, skakade om eleven och därefter tog tag i elevens huvud.

Enligt eleven och dennes kompis slog pedagogen sedan eleven på kinden med öppen hand, medan pedagogen menar att han inte utdelat något slag utan att eleven sannolikt har uppfattat det som ett slag när huvudet, på grund av att eleven skakade på det samtidigt som han höll i det, träffade pedagogens hand.

”Ganska hårt” slag

I förhör har eleven uppgett att slaget ”var ganska hårt, gjorde ont och att det susade i örat”. Eleven har också berättat om en känsla av total chock efteråt. Eleven har uppgett att pedagogen rusade ut ur rummet efter slaget, men att han efter en stund kom tillbaka och krävde att få tala ut med eleven.

Eleven har berättat att tiden efter händelsen har upplevts som jobbig, framför allt genom att bli ifrågasatt på skolan för att ha anmält pedagogen trots att det inte var eleven som gjorde anmälan.

Elevens version av vad som ska ha hänt på kontoret stöds av kompisen som blev vittne.

Detaljerad berättelse

I sin dom menar tingsrätten att eleven och dennes kompis på ett detaljerat sätt har redogjort för sina minnen från den aktuella dagen. Man menar också att det framstår som att de båda eleverna egentligen gillar pedagogen och därför inte har någon anledning att falskeligen anklaga honom.

”De har även berättat om sådant de själva gjort som framstår som mindre lämpligt och tagit ansvar för dessa delar”, skriver rätten.

Man tycker också att eleverna på ett ”säkert och tydligt sätt” har berättat att slaget var medvetet och ganska hårt, och att det inte är troligt att det i själva verket skulle vara eleven som skakat in sitt huvud i pedagogens hand.

Därför anser man åtalet styrkt och dömer pedagogen för misshandel.

Böter och skadestånd

Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 430 kronor, totalt 25 800 kronor.

Vid utdömandet av skadestånd skriver rätten att våldet visserligen har varit av lindrig karaktär, men att man har tagit hänsyn till att eleven har blivit utsatt för våldet på sin skola ev en i skolpersonalen – ”det vill säga på en plats och av en person där eleven ska känna sig trygg”, skriver man.

Skadeståndet som pedagogen ska betala till eleven bestämdes till 10 000 kronor.

Vi har sökt skolchef Jabli Seven.