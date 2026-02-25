Efter misshandelsdomen: Pedagogen får behålla jobbet på skolan

Jabil Seven är skolchef i Vimmerby och kommenterar nu ärendet med den misshandelsdömde pedagogen vid en skola i kommunen. Foto: Arkivbild

Den pedagog som i dag dömdes för att ha misshandlat en elev får behålla sitt jobb. Pedagogen, som jobbar på en skola i Vimmerby kommun, var avstängd under kommunens interna utredning. Den fällande domen påverkar dock inte mannens anställning.

Det var för drygt ett år sedan som en pedagog på en skola i kommunen ilsknade till på en elev, tog tag i denne, skakade om eleven och utdelade även ett slag med öppen hand i ansiktet.

För det dömdes pedagogen i dag för ringa misshandel att betala drygt 25 000 kronor i böter och ett skadestånd på 10 000 kronor till eleven.

Efter händelsen genomförde kommunen en intern utredning under vilken pedagogen var avstängd. Utredningen resulterade så småningom i en polisanmälan och man gick även vidare med en arbetsrättslig åtgärd. Dock ansågs händelsen inte vara så allvarlig att medarbetaren blev avskedad.

"Kommer att få arbeta kvar"

Det beslutet står fast även efter dagens fällande dom, och enligt skolchef Jabil Seven lutar man sig mot vad juridiken säger.

– Det finns juridisk vägledning i fall likt detta, och det vi kan göra är att följa det. Jag kan inte uttala mig om det specifika fallet, men i generella termer så säger den juridiska vägledningen att en anställd vid ringa misshandel har full rätt att fullgöra sin tjänst och att fortsätta sitt arbete, berättar Jabil Seven.

Så pedagogen kommer att få jobba kvar?

– Ja, han kommer att få arbeta kvar. Det finns inget juridiskt stöd för oss att agera på något annat sätt.

Kan du berätta vad er egen interna utredning mynnade ut i?

– Nej, det kan jag inte kommentera.

Hur har ni stöttat den drabbade eleven?

– Jag kan inte kommentera eleven specifikt, liksom jag inte kan diskutera ett personalärende med media. Däremot kan jag säga att alla berörda parter generellt alltid får det stöd de behöver beroende på vad det handlar om för profession.

