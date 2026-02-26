26 februari 2026
Personal på boenden i kommunen utsattes för brott

Foto: Ossian Mathiasson

KRIM 26 februari 2026 07.00

Polisen fick rycka ut till två boenden i Vimmerby kommun på tisdagen efter att personal hade utsatts för brott.

Den första händelsen inträffade på ett boende i Vimmerby kommun vid 16-tiden på tisdagen. En man i 20-årsåldern har av okänd anledning knuffat till en man som jobbar på boendet. Det rubriceras som ofredande och det är den information som polisen har i ärendet.

Den andra händelsen inträffade på ett annat boende i Vimmerby kommun vid 19-tiden på tisdagen. Här har det upprättats en anmälan om misshandel. En kvinna i 20-årsåldern misstänks ha slagit till en skötare på boendet. Det var ett slag som orsakade smärta.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

