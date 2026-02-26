Två personer utsatta för bedrägeri på köp- och säljsajt

En person i Vimmerby kommun och en person i Hultsfreds kommun har utsatts för bedrägeri på en köp- och säljsajt.

Det handlar om Tradera.

En person person från Pelarne i Vimmerby kommun hittade en vara på Tradera och köpte den. Trots att varan har sålts har Pelarnebon inte fått varan.

– Tradera gör därför en anmälan på säljaren, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Det ska röra sig om en man i 45-årsåldern från Halland. Vad det var för vara framgår inte och Pelarnebon har inte drabbats ekonomiskt. Man har blivit ersatt av Tradera genom deras köpskydd.

En identisk situation har drabbat en person i Järnforsen. Denne har också blivit ersatt av Tradera och i det fallet är det en kvinna i 40-årsåldern från Västergötland som är misstänkt för bedrägeri.