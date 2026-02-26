26 februari 2026
Man kom och gick på kvällen – blev misstänkt för brott

KRIM 26 februari 2026 12.00

Vid 22.45-tiden på onsdagskvällen såg polispatrullen en man som kom och gick på Lundgatan i Vimmerby.

– Man ser då någon misstänkt person där, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Patrullen valde att kontrollera denne och han blir då misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk. Den misstänkte mannen är i 40-årsåldern.

