Man från Vimmerby frias från åtal om ofredande och olaga hot

En man bosatt i Vimmerby kommun frias från åtal om ofredande och olaga hot. Tingsrätten menar att de meddelanden som mannen har skickat till en kvinna i Västervik inte är tillräckligt allvarliga för att utgöra brott.

Under våren och sommaren 2024 skickade den tilltalade mannen, som är i 50-årsåldern, ett tiotal meddelanden till en kvinna i Västervik. Dessa hade sin grund i en familjetvist

”Meddelandena är allmänt sett skrivna i en hotfull, krävande och konfrontativ ton och framstår som obehagliga och kränkande”, skriver tingsrätten i sin dom.

Vid en samlad bedömning menar man dock att meddelandena inte framstår som en så allvarlig kränkning att de skulle utgöra straffbart ofredande.

Hade yrkat på skadestånd

I det sista meddelanden, som skickades i slutet av juni 2024, gjorde åklagaren gällande ansvar för olaga hot. Hotet om att ”det kommer sluta illa” anser tingsrätten utan tvekan är obehagligt men att det inte framstår som sådant att det kunde ”förväntas väcka allvarlig rädsla för personlig säkerhet på det sätt som krävs för straffbarhet som olaga hot”.

I och med att båda åtalspunkterna ogillades föll också kvinnans yrkande på skadestånd med 6 000 kronor.