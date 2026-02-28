Man skriven i Vimmerby frikänns från folkbokföringsbrott

Nu är det klart att Skräckloppet återkommer i höst – i en ny, förtätad och ännu läskigare miljö. Foto: Lisa Granbom Foto: Genrebild

Enligt åklagaren har mannen, som är i 55-årsåldern, varit skriven på en adress i Vimmerby och sedan inte anmält sin flytt därifrån tillräckligt fort till Skatteverket.

I förhör har den tilltalade mannen vidgått händelseförloppet och uppgett att han tillfälligt lånat ut sin lägenhet till en vän. Lånet har skett på bestämd tid om en månad men fördröjts lite på grund av vännens behov. Han har under denna tid bott hos sin flickvän, där han inte betalat hyra och med den uttryckta intentionen att han åter skulle flytta tillbaka till sin lägenhet när utlåningen var över, har han uppgett.

Tingsrätten skriver i sin dom att mannen ”på ett trovärdigt och tillförlitligt vis" berättat hur han tillfälligt bor hos sin flickvän och varför, och man tycker att undantaget med förskjutningen av tid är tillämpligt.

Då hans bosättning inte har ändrats kan han inte heller ha brutit mot anmälningsplikten avseende folkbokföringen, menar tingsrätten och frikänner mannen.