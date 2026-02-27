Stoppades två gånger inom loppet av ett par timmar – nu döms mannen

Mannen stoppades av polis inom loppet av ett par timmar. Då hade hans körkort omhändertagits vid det första tillfället.

Den 2 december stoppades en man i 60-årsåldern två gånger inom loppet av några timmar av polis. Nu döms han för ringa narkotikabrott och olovlig körning.

Strax innan klockan var 14 den 2 december stoppades mannen, bosatt i kommunen, av polis när han framförde en lätt lastbil i Vimmerby.

Han kom då att misstänkas för ringa narkotikabrott och rattfylleri. Det fattades också beslut om att omhänderta mannens körkort och det var ett beslut som mannen själv undertecknade.

Han medtogs för kroppsbesiktning och analys av hans blod och urin visade spår av ett narkotikaklassat medel.

Men det hann bara gå ett par timmar innan mannen stannades och kontrollerades på nytt. Detta i samma lätta lastbil som ett par timmar tidigare.

När det då av patrullen konstaterades att hans körkort omhändertagits tidigare samma dag blev han också misstänkt för olovlig körning.

Fick tablett av kompis

När det gäller narkotikabruket har mannen uppgett att han haft svårt att sova. Han berättade detta för en vän och fick då en tablett med lugnande. Kompisen sa aldrig vad det var för tablett, men det ska ha varit något denne hade på recept sedan flera dagar tillbaka.

Mannen blev först dåsig och trött, men kände inte av någon effekt kommande dagar.

Tingsrätten konstaterar att mannen tagit emot en okänd tablett utan vidta några som helst kontrollåtgärder för att försäkra sig om att tabletten inte innehöll något narkotiskt preparat.

"Han får, menar tingsrätten, genom sitt agerande anses ha haft i vart fall ett likgiltighetsuppsåttill att han genom att ta tabletten under sådana omständigheter som han beskrivit kunde komma att göra sig skyldig till ringa narkotikabrott", skriver man i domen.

Döms till böter

Han döms nu för både olovlig körning och ringa narkotikabrott. Påföljden bestäms till dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor.

Han ska också betala den lagstadgade avgiften till brottsofferfonden på 1 000 kronor och ersätta staten för kostnader med 2 600 kronor.