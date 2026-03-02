MÄNGDER AV NARKOTIKABROTT I VIMMERBY I HELGEN

Flera personer utreds för narkotikabrott i Vimmerby under helgen. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Polisen Hampus Hag kopplar de många anmälningarna till att polisen har haft många patruller aktiva i samband med den stora festen på Pumpen. Festligheterna i Södra Vi löpte på i stort sett helt smärtfritt.
– Vad jag känner till har det inte varit någon riktad insats mot narkotika, däremot har det varit ett stort antal patruller som jobbat i helgen, mest på grund av att det varit fest på Pumpen. Så mycket folk som det var på Pumpen och inte en enda anmälan om våldsbrott… Det var väldigt lyckat, säger han.
Sex personer utreds för brott
Så till knarket. Här är anmälningarna som upprättats:
- Vid 18-tiden i fredags kontrollerades en man från Hultsfred vid resecentrum i Vimmerby. Han misstänks för innehav av narkotikaklassade tabletter och är i 25-årsåldern.
- Vid 21-tiden i lördags stoppades en bil på Jägaregatan i Vimmerby. Där uppvisar en 20-åring från Västervik tydliga tecken på att vara påverkad och fick följa med för provtagning. Mannen var passagerare.
- Vid 22-tiden i lördags stoppades en bilist på Sevedegatan i Vimmerby. En kvinna från Vimmerby, cirka 25 år, utreds för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
- Vid 01.30 på andra sidan midnatt stoppades en man i 55-årsåldern på samma gata. Han utreds också för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
- Vid 01.15 natten mellan fredag och lördag kontrollerades en kvinna i 20-årsålden i centrala Vimmerby. Hon misstänks för både innehav och bruk. På kvinnan hittade polisen vad man tror är narkotikaklassade tabletter och cannabis.
- Knarkhelgen avslutades med ett drograttfylleri på Storgatan vid 17.40 i söndags. Där handlar det om en man i 35-årsåldern som misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.