MÄNGDER AV NARKOTIKABROTT I VIMMERBY I HELGEN

Ingen riktad insats under helgen – men likväl har många fastnat i polisens kontroller under helgen. En drös av anmälningar runt narkotikabrott har upprättats.

Polisen Hampus Hag kopplar de många anmälningarna till att polisen har haft många patruller aktiva i samband med den stora festen på Pumpen. Festligheterna i Södra Vi löpte på i stort sett helt smärtfritt.

– Vad jag känner till har det inte varit någon riktad insats mot narkotika, däremot har det varit ett stort antal patruller som jobbat i helgen, mest på grund av att det varit fest på Pumpen. Så mycket folk som det var på Pumpen och inte en enda anmälan om våldsbrott… Det var väldigt lyckat, säger han.

Sex personer utreds för brott

Så till knarket. Här är anmälningarna som upprättats: