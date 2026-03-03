Man misstänks för ringa narkotikabrott i Storebro

En man i 25-årsåldern från Vimmerby misstänks för ett fall av ringa narkotikabrott eget bruk efter att ha blivit kontrollerad i Storebro på måndagen.

Det var vid 16-tiden i måndags som polisen kontrollerade en man i 25-årsåldern på en adress i Storebro. Misstänkte mannen medtogs för kroppsbesiktning och polisen har upprättat en anmälan om ringa narkotikabrott, eget bruk.