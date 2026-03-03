03 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Man misstänks för ringa narkotikabrott i Storebro

Foto: Ossian Mathiasson

Man misstänks för ringa narkotikabrott i Storebro

KRIM 03 mars 2026 16.00

En man i 25-årsåldern från Vimmerby misstänks för ett fall av ringa narkotikabrott eget bruk efter att ha blivit kontrollerad i Storebro på måndagen.

Annons:

Det var vid 16-tiden i måndags som polisen kontrollerade en man i 25-årsåldern på en adress i Storebro. Misstänkte mannen medtogs för kroppsbesiktning och polisen har upprättat en anmälan om ringa narkotikabrott, eget bruk.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt