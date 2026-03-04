Fruktansvärd syn mötte personal i skyddsdräkt – katter fick avlivas

En fruktansvärd syn mötte polisen och länsstyrelsens personal när de öppnade den låsta källardörren i en fastighet i Hultsfreds kommun. Foto: Polisens förundersökning

I ett av de kraftigt nedsmutsade, ammoniakstinkande och låsta källarutrymmena hittades nio vanvårdade katter. Foto: Polisens förundersökning

I ett kraftigt nedsmutsat och ammoniakstinkade källarutrymme höll en medelålders kvinna i Hultsfreds kommun 15 vanvårdade katter inlåsta utan mat, vatten och torra liggplatser. Samtliga katter omhändertogs och flera av dem tvingades avlivas. Nu döms kvinnan för djurplågeri.

Det var efter larm från allmänheten som vanskötseln av djuren uppdagades. Den 25 juni 2023 beordrades en polispatrull till kvinnans bostad i Hultsfreds kommun, och där möttes de av en fruktansvärd syn. I sin rapport skriver en av polismännen bland annat följande:

”Nere i källaren är det fyllt av allt möjligt skräp och saker vilket gör det mycket svårt att ta sig fram. Överallt ligger det tomma kattmatsförpackningar och mycket avföring från katterna. Patrullen lokaliserar det rum där katterna är instängda och lukten är extremt frän. När vi gläntar på dörren till utrymmet försöker ett antal katter att tränga sig ut ur rummet. Detta gör att vi inte kan gå in i det rum där katterna vistas.”

Utifrån anmälarens berättelse, som vittnar om att vanskötseln av katterna kan ha pågått i flera år, och patrullens iakttagelse upprättades en anmälan om djurplågeri.

Omhändertog alla katterna

Två dagar senare var Länsstyrelsens personal på plats för att göra en djurskyddskontroll och beslutade då att omhänderta kvinnans samtliga 17 katter.

I rummet i källaren fanns nio av katterna, två digivande honkatter och fyra kattungar var inlåsta i ett annat nedsmutsat källarutrymme medan två katter fanns i ett rum på övervåningen. För att kunna genomföra kontrollen på ett säkert sätt behövde länsstyrelsens personal ha på sig skyddskläder, stövlar och heltäckande skyddsmask.

”Polisen som följt med Länsstyrelsen ner till rummet utan skyddsmask var på grund av den extremt fräna ammoniakstanken tvungen att gå upp för frisk luft. Länsstyrelsen tog vid ett tillfälle av sina skyddsmasker för att få en uppfattning om miljön i rummet. Det började omedelbart svida i och rinna från ögonen. Det var svårt att andas på grund av stort obehag att dra in luft”, står att läsa i rapporten.

I luften i källaren uppmättes en ammoniakhalt som gjorde att mätinstrumenten slog i botten, vilket innebär att den var minst 15 gånger högre än vad som är tillåtet enligt djurskyddslagstiftningen.

Av de omhändertagna katterna tvingades veterinär omgående avliva minst två.

Villkorlig dom och böter

Kvinnan har stått åtalad för djurplågeri, vilken Kalmar tingsrätt nu fäller henne för. I domen, som kom under tisdagen, slår tingsrätten fast att kvinnan inte har haft godtagbara skäl till sin underlåtenhet att sköta katterna. Man menar att kvinnan har agerat grovt oaktsamt och dömer henne för djurplågeri enligt åtalet.

I förhör har kvinnan vidgått de faktiska omständigheterna men förnekat brott då hon anser sig ha varit förhindrad att sköta katterna på grund av den personliga situation hon just då befann sig i. ”Hon försökte göra vad hon kunde”, har hon angett.

Då tingsrätten menar att det saknas särskild anledning att befara att kvinnan, som är tidigare ostraffad, kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet och då det förflutit lång tid sedan gärningen, kan påföljden stanna vid en villkorlig dom i förening med dagsböter, menar rätten.

Dagsböterna bestämdes till 30 stycken om 220 kronor, totalt 6 600 kronor. Kvinnan ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.