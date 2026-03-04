04 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbybo utsatt för utpressning – slutade betala efter ett tag

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Vimmerbybo utsatt för utpressning – slutade betala efter ett tag

KRIM 04 mars 2026 13.00

En Vimmerbybo i 20-årsåldern har utsatts för utpressning.

Annons:

Under tvång har Vimmerbybon förmåtts att betala 2 000 kronor i presentkort på Steam till gärningspersonen. 

– Man hade kommit i kontakt med en okänd på Snapchat och skickat bilder. Vad för bilder står det inte, men gärningsmännen krävde då att man skulle få presentkort på Steam på 2 000 kronor. Annars skulle bilderna spridas, säger Håkan Karlsson vid polisen. 

Efter att man betalat 2 000 kronor krävde gärningspersonen att man skulle betala ytterligare 4 000 kronor. Det har den unge Vimmerbybon inte betalat. 

Det finns ingen uppsatt som misstänkt för utpressningen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt