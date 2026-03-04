Vimmerbybo utsatt för utpressning – slutade betala efter ett tag

En Vimmerbybo i 20-årsåldern har utsatts för utpressning.

Under tvång har Vimmerbybon förmåtts att betala 2 000 kronor i presentkort på Steam till gärningspersonen.

– Man hade kommit i kontakt med en okänd på Snapchat och skickat bilder. Vad för bilder står det inte, men gärningsmännen krävde då att man skulle få presentkort på Steam på 2 000 kronor. Annars skulle bilderna spridas, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Efter att man betalat 2 000 kronor krävde gärningspersonen att man skulle betala ytterligare 4 000 kronor. Det har den unge Vimmerbybon inte betalat.

Det finns ingen uppsatt som misstänkt för utpressningen.