Kvinna utsatt – bilen sprejad och prenumeration beställd

En kvinna i 50-årsåldern har på kort tid blivit utsatt för två brott.

Mellan tisdag och onsdag ska kvinnan fått bilen utsatt för skadegörelse. På onsdagsmorgonen, när hon kom ut till bilen, upptäckte hon att någon hade sprejat hennes bil.

– Den stod parkerad vid målsägandes bostad och det är sprejat med svart färg på bilen. Hon ser inte att någon annan bil blivit drabbad. Det är ett svart streck längs med hela sidan på bilen, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Hon har också anmält en olovlig identitetsanvändning.

– Någon har beställt en prenumeration på Svensk Damtidning i hennes namn utan tillåtelse.

Här är brottstiden satt till 18 februari.

– Hon har varit i kontakt med företaget och man har spärrat hennes adress från framtida prenumerationer.

Det finns ingen misstänkt för detta.