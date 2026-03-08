Misstänks för grovt djurplågeri – man från Västervik åtalas

En man åtalas misstänkt för grovt djurplågeri. Bilden är en genrebild och hunden på bilden är inte den som omskrivs i texten. Foto: Pixabay

En man i Västerviks kommun åtalas för grovt djurplågeri. I sin stämningsansökan menar åklagaren att mannen har orsakat en hund allvarligt lidande.

Enligt assistentåklagare Emma Ek har mannen, som är i 50-årsåldern och bosatt på en ort i Västerviks kommun, utsatt en hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl.

I den stämningsansökan avseende grovt djurplågeri som lämnades in till Kalmar tingsrätt under onsdagen ska mannen ha tillåtit hunden att bli kraftigt överviktig med smärta i lederna och svårighet att röra sig som följd. Mannen ska vidare inte sett till att hunden fått nödvändig vård för sina skador eller avlivats i tid.

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen inneburit ett allvarligt lidande för hunden”, skriver åklagaren, som bland annat har åberopat bevisning i form av filmer och bilder på hunden från 2021 jämfört med 2025, fotografier som ska bevisa skador på hunden, yttrande från länsveterinären samt handlingar från Länsstyrelsen.

I förhör har den tilltalade mannen förnekat brott.