Bilförare med indraget körkort stoppades – nu har han fått sin dom

En bilförare med indraget körkort stoppades i Vimmerby kommun. Nu döms han för grovt brott.

Det var den 16 januari i år som mannen, som är i 50-årsåldern och bosatt i Eksjö kommun, stoppades på Norra Storgatan i Södra Vi. Vid polisens kontroll visade det sig att mannens körkort var indraget sedan tidigare och han döms nu därför av Kalmar tingsrätt för grov olovlig körning.

I förhör under förundersökningen har mannen erkänt gärningen och målet kunde därför avgöras utan huvudförhandling.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Mannen ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.