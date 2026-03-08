LOKAL KYRKOPOLITIKER PÅ KUNDLISTAN – DUO ÅTALAS FÖR KNARKHANDEL

Vid husrannsakan i en av lägenheterna anträffades en mängd misstänkt narkotika. Foto: Polisens förundersökning

En man och en kvinna från Västervik åtalas för att ha bjudit ut narkotika till försäljning. På listan över personer som har varit i kontakt med dem finns allt från en kyrkopolitiker till en företagsledare.

Det var i maj 2024 som polisen hade span på en man och en kvinna i Västervik. De båda, som är släkt med varandra, rörde sig på ett misstänkt sätt mellan sina respektive bostäder och polisen beslutade sig för att göra ett tillslag.

Kvinnan kontrollerades och direkt fattade man misstankar om att hon var drogpåverkad. Vid en efterföljande husrannsakan i hennes lägenhet gjordes en mängd beslag, bland annat misstänkt narkotika och en mobiltelefon.

Kyrkopolitiker och företagsledare

Enligt stämningsansökan har kvinnan helt eller delvis i överlåtelsesyfte innehaft 1,34 gram amfetamin, 1 tablett zopiklon, 1 tablett alprazolam, 2 tabletter innehållandes 0,62 gram 2-MMC, 17 tabletter innehållandes 4,07 gram 2-MMC och 37,1 gram 2-MMC.

I beslagtagna mobiltelefoner och annan utrustning hittade polisen chattkonversationer där man menar sig ha bevis för att mannen och kvinnan bjuder ut narkotika till försäljning.

På listan över de personer som har varit i kontakt med paret i samband med detta finns bland annat en lokal kyrkopolitiker, en företagsledare och en kapitalförvaltare. Dessa personer är dock inte misstänkta för något brott, då det inte har kunnat bevisas att försäljning har skett till dem.

Minns ingenting

Under onsdagen lämnade kammaråklagare Nathalie Öhman in åtalet mot mannen och kvinnan. Kvinnan åtalas för dubbla narkotikabrott, vilket rör sig om innehavet samt att hon vid fem tillfällen ska ha bjudit ut narkotika till försäljning.

Mannen åtalas för ett fall av narkotikabrott, och det handlar om att han vid tre tillfällen ska ha försökt sälja knark.

I förhör har den tilltalade kvinnan i huvudsak förnekat innehav i överlåtelsesyfte. Mannen å sin sida har helt förnekat brott. Båda säger sig inte minnas några av de kontakter som åklagaren menar att de har haft med potentiella kunder.

Vi har sökt åklagaren i ärendet.