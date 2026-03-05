MISSTÄNKT DOPING HITTADES HOS VIMMERBYBO

En man i 30-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby, misstänks för flera brott. Bland annat hittade polisen misstänkt doping hemma i mannens bostad.

Det var vid 13.30-tiden på onsdagen som en polispatrull kontrollerade personen i centrala Vimmerby. Detta skedde ute på gatan och inte i anslutning till något gym.

– Initialt misstänker man att han är narkotikapåverkad och han medtogs då för provtagning. Under den åtgärden och under samtal med personen framkommer även misstanke om att han brukar dopingpreparat, säger Hampus Haag vid polisen.

Det uppstår även misstankar om att mannen eventuellt ska ha doping i sin bostad.

– Det görs en husrannsakan och i bostaden påträffar man vad man misstänker är dopingpreparat.

Vad kan du säga om innehavet?

– Det är rubricerat som normalgraden och är inget grovt brott. Vi har skickat det på analys för att se om det är doping, säger Hampus Haag.

Mannen är nu misstänkt för dopinginnehav av normalgraden, ringa narkotikabrott eget bruk och dopingbrott eget bruk.