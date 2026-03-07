Vimmerbybo skyllde på att han tog fel cigarett

Mannen hävdade att han tog fel cigarett när han var ute på altanen under en fest. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 55-årsåldern döms för ett drograttfylleri på Prästgårdsgatan i Vimmerby i oktober.

Mannen straffas för rattfylleri sedan han varit påverkad av cannabis. Vid samma tillfälle hittades även cannabis och narkotikaklassade tabletter vid en husrannsakan i mannens bostad i Vimmerby.

Mannen har hävdat att han varit på en fest där det röktes en del cannabis och att han råkade ta fel cigarett på altanen. Festen var fem dagar efter polisens stopp och enligt NFC går cannabis ut ur blodet efter en dag när det gäller ett enstaka intag. Tingsrätten tror därför inte på mannen.

Vid husrannsakan erkände mannen innehavet, men nu har han ändrat sig. Knarket hittades i mannens nattduksbord, men tabletterna var hans bror och cannabis troligen hans sons. Tingsrätten tror inte på detta heller och bötfäller mannen med 12 600 kronor.