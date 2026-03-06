Man i 90-årsåldern saknade svenskt körkort sedan 60-talet

Den man i 90-årsåldern från Virserum som körde bil utan körkort döms nu för gärningen. Straffet blir 3 900 kronor i böter.

Den 29 januari stoppades mannen på Storgatan i Virserum. Mannen har själv hävdat att han hade ett svenskt körkort under 1960-talet, men att han inte kunde förnya det när han flyttade utomland. När han flyttade hem till Sverige för 20 år sedan fortsatte han förnya sitt utländska körkort, men slutade med det 2019. Han har förklarat det med glömska.

Tingsrätten menar att mannen varit medveten om att han inte hade rätt att köra bil vid tillfället och straffet blir 3 900 kronor i böter.