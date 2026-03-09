Flera män involverade i bråk på nattklubb i Vimmerby

Flera unga män ska ha varit involverade i ett bråk på en nattklubb i Vimmerby tidigt på söndagsdygnet. Två anmälningar om misshandel har upprättats.

Det ska ha varit vid 02.30-tiden natten mot söndag som händelsen inträffade på en nattklubb.

– Det ska ha varit ett bråk mellan ett antal personer. I nuläget är det ganska rörigt vad som har hänt. Vi ska försöka reda ut det och eventuellt ska det röra sig om ett missförstånd. Exakt hur och vad vet vi inte ännu, säger Hampus Haag vid polisen.

Händelsen ska ha fångats på övervakningsfilm.

– Det finns goda chanser att reda ut det.

Två män i 25-årsåldern är uppsatta som misstänkta. En av dessa två är också målsägande. En man i 20-årsåldern är också målsägande.

– Vi får se om det ändrar sig, men så ser det ut just nu.

Samtliga tre är från Vimmerby kommun.

– Det ska inte ha blivit några allvarliga skador. Vi har precis fått det här på bordet och det är färskt för oss, men det kommer nog klarna.