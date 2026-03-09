09 mars 2026
MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

En man från Hultsfreds kommun begärs häktad för våldtäkt mot barn. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 09 mars 2026 11.13

En man i 55-årsåldern från Hultsfreds kommun begärs häktad för en våldtäkt mot ett barn i samma kommun.

Händelsen inträffade i december 2023 och mannen blev anhållen i sin frånvaro den 6 mars. Beslutet verkställdes bara minuter senare.

Åklagaren Linda Caneus ser risk för att den misstänkte försvårar utredningen, att det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet och ett tredje skäl till häktningsframställan är att minimistraffet för brottet överstiger 18 månader i fängelse.

Vi har sökt åklagaren utan resultat.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

