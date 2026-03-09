09 mars 2026
Hultsfredsbo misstänks – hade pulver i Vimmerby

KRIM 09 mars 2026 12.00

En man i 20-årsåldern, hemmahörande i Hultsfreds kommun, stoppades av polispatrullen natten mellan fredag och lördag på Rönnbärsgatan i Vimmerby.

Patrullen valde att kontrollera honom efter misstankar om att mannen kunde ha narkotika på sig. Vid visitationen anträffades en mindre mängd. Det ska ha rört sig om både tabletter och pulver. 

– Man misstänker även att han är påverkad och han medtogs för provtagning, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen är nu misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk samt innehav. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

