JUST NU: MAN I HULTSFRED HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

En man i 55-årsåldern bosatt i Hultsfreds kommun häktades under måndagsefetrmiddagen misstänkt för våldtäkt mot barn. Foto: MostPhotos

Den man i 55-årsåldern från Hultsfreds kommun som misstänks för våldtäkt mot barn häktades under måndagseftermiddagen.

Tidigare i dag kunde vi berätta om att en man från Hultsfreds kommun begärts häktad för våldtäkt mot barn i samma kommun. Händelsen inträffade i december 2023 och mannen blev anhållen i fredags. Beslutet verkställdes bara minuter senare.

Häktningsförhandlingen mot mannen, som där förnekade brott, hölls under måndagseftermiddagen och han häktades av Kalmar tingsrätt.

– Han är häktad på exakt de grunder som jag angav i min häktningsframställan. Jag har även gjort en korrigering, och det är att förutom i Hultsfreds kommun ska brott ha begåtts även i Högsby kommun, berättar kammaråklagare Linda Caneus.

Kan du berätta någonting om anklagelserna mot mannen eller hur misstankarna uppstod?

– Nej. Det råder förundersökningssekretess, och med anledning av brottets art så kommer jag inte kunna gå in på någonting.

Hur ser du på utredningsläget?

– Det är svårt att säga något om det än. Utredningen är precis i sin linda.

Hur går utredningsarbetet vidare nu?

– Vi kommer börja med att hålla ytterligare förhör och analysera den tekniska bevisning som har säkrats.

Tingsrätten gav också åklagaren tillstånd att meddela restriktioner avseende samsittning, vistas i gemensamhet, ta emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation samt sända och ta emot försändelser.

Åtal ska vara väckt senast den 23 mars.