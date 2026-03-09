JUST NU: MAN I HULTSFRED HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

En man i 55-årsåldern bosatt i Hultsfreds kommun häktades under måndagsefetrmiddagen misstänkt för våldtäkt mot barn.
Foto: MostPhotos
Tidigare i dag kunde vi berätta om att en man från Hultsfreds kommun begärts häktad för våldtäkt mot barn i samma kommun. Händelsen inträffade i december 2023 och mannen blev anhållen i fredags. Beslutet verkställdes bara minuter senare.
Häktningsförhandlingen mot mannen, som där förnekade brott, hölls under måndagseftermiddagen och han häktades av Kalmar tingsrätt.
– Han är häktad på exakt de grunder som jag angav i min häktningsframställan. Jag har även gjort en korrigering, och det är att förutom i Hultsfreds kommun ska brott ha begåtts även i Högsby kommun, berättar kammaråklagare Linda Caneus.
Kan du berätta någonting om anklagelserna mot mannen eller hur misstankarna uppstod?
– Nej. Det råder förundersökningssekretess, och med anledning av brottets art så kommer jag inte kunna gå in på någonting.
Hur ser du på utredningsläget?
– Det är svårt att säga något om det än. Utredningen är precis i sin linda.
Hur går utredningsarbetet vidare nu?
– Vi kommer börja med att hålla ytterligare förhör och analysera den tekniska bevisning som har säkrats.
Tingsrätten gav också åklagaren tillstånd att meddela restriktioner avseende samsittning, vistas i gemensamhet, ta emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation samt sända och ta emot försändelser.
Åtal ska vara väckt senast den 23 mars.