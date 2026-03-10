HÄKTAD MAN TÄNDE ELD I VILLA UNDER PSYKOS

Så här såg det ut i rummet efter branden. Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

En lördag i början av februari började det brinna i en villa i Virserum. Nu åtalas en man i 35-årsåldern, som suttit häktad sedan 11 februari, för mordbrand. Han ska ha anlagt branden under en psykos i bostaden där han också bor.

Ägarna till huset, där mannen också tillfälligt bor, lyckades själva släcka branden i villan med en pulversläckare och ingen person kom till skada i samband med händelsen.

– Brandlarmet har startat och de har gått in och tömt en brandsläckare och fått ner branden. Det är ett rum som är drabbat i villan. En saneringsfirma kommer komma hit och städa där det är mycket pulver som ligger. De kan bo kvar i en annan del av huset, sa Andreas Enberg till vår tidning den aktuella lördagskvällen.

Polisen fattade misstankar om att branden var anlagd och vid lunchtid ett par dagar senare anhölls en man i 35-årsåldern. Han häktades sedan den 11 februari misstänkt för mordbrand.

Nu har åklagaren väckt åtal mot mannen. Han åtalas för mordbrand och för att ha anlagt en brand nattetid i ett bostadshus i Virserum, där han själv också bor tillfälligt.

Enligt åklagaren innebar branden fara för annans liv och hälsa samt omfattande förstörelse av ägarparets egendom.

Kunde ha slutat illa

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar yrkar skadestånd av mannen med nästan 200 000 kronor. Det handlar om ersättning för skadorna på fastigheten och tillhörande lösöre.

Bland annat kommer räddningsledaren höras om dennes uppfattning om brandens omfattning, spridningsrisk samt vilka konsekvenser branden kunde ha fått.

I ett sakkunnigutlåtande från räddningsledaren framgår det att utan fungerande brandskydd kunde det hela slutat mycket illa.

”Då hade branden troligtvis spridit sig vidare i fastigheten och risk för liv och skador hade funnits. Detta framför allt på grund av tiden på dygnet då många människor ligger i sängen och sover och det tar tid innan man uppfattar vad som händer och innan personer tar sig ut till säker plats”, skriver insatsledaren.

En annan boende på adressen hörde brandlarmet och trodde att mannen tjuvrökte inne på rummet. När han sprang dit och öppnade dörren möttes han av vad han beskrivit som en brandvägg av eld och rök.

Mannen trodde han hade torpeder efter sig

Mannen har berättat att han förnekar mordbrand. Hans försvarare har i förhör berättat att han anlagt den här branden, men att han tänkte att det skulle bli en begränsad brand och ingen storbrand av det. Han beskrivs ha befunnit sig i en pyskos när han antände sitt rum och trott att han haft torpeder efter sig. Innan branden ska han bland annat ha googlat på "grader av vanlig brand i trä".

”Hans avsikt var inte att skada någon utan enbart att bli av med hotet som han upplevde som verkligt”, har försvararen sagt.

Under förhören har han sagt att han mår skitdåligt över det som har hänt.