MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

En man i 25-årsåldern begärs häktad för en våldtäkt mot barn i Västervik mellan 7 och 8 mars.

Brottstiden är mellan 21.00 i lördags kväll och 02.00 i söndags. Fem timmar senare blev mannen anhållen i sin frånvaro – ett beslut som verkställdes vid tiotiden på söndagen.

Mannen är i 25-årsåldern och bosatt i kommunen. Åklagaren menar att det finns risk för att han försvårar utredningen om han är på fri fot. Ett annat skäl till häktningen är att minimistraffet för brottet överstiger 18 månader. Åklagaren vill att mannen beläggs med flera restriktioner om han häktas.

Förhandlingen väntas hållas under morgondagen. Vi har sökt åklagaren Charlotte Genberg utan framgång.