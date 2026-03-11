Ska ha flyttat utomlands med barnen – ändå fått bidrag

En kvinna i 35-årsåldern ska ha tagit med sig barnen och flyttat utomlands. Ändå ska hon ha fått bidrag.

Det är Försäkringskassan som anmält kvinnan till polisen för bidragsbrott.

– Hon ska inte ha meddelat att hon och hennes barn flyttat utomlands, säger Hampus Haag vid polisen.

På så sätt ska kvinnan ha fått cirka 14 500 kronor utbetalt till sig på felaktiga grunder. Det ska gälla perioden 2 augusti till 25 september förra året.

– Det ska vara barn- och bostadsbidrag det gäller.

Kvinnan var tidigare skriven i Vimmerby kommun.

* En man i 45-årsåldern har också anmälts av Försäkringskassan. Det rör sig om bidragsbrott där också och handlar om att mannen lämnat oriktiga uppgifter. Han ska ha fått 8 500 kronor felaktigt utbetalt.

I det fallet rör det sig om bostadsbidrag och brottsperioden ska vara 20 augusti till 26 september förra året.