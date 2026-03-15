Försökte övertala kvinnan att få göra arbete – tror det är bedrägeri

En kvinna i 40-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, blev kontaktad under tisdagen.

Den som ringde till kvinnan påstod sig arbeta som VVS-montör och försökte övertala målsägande att få utföra arbete hos henne.

– Hon har inte gått med på det här och därför ligger det som ett försök till bedrägeri, säger Hampus Haag vid polisen.

Varför tror man att det är ett bedrägeriförsök?

– Personen uppgav och påstod att det utförts arbete i närheten av hennes bostad och att man därför behövde göra arbete hos henne. Anmälan är ganska tunn informationsmässigt, säger Haag.

Tidigare i veckan varnade det kommunala energibolaget VEMAB för att det just nu förekommer samtal där personer som utger sig för att arbeta på företag som erbjuder tjänster för spolning av avlopp och kontroll ringer till personer i vår trakt. Om det har någon koppling är okänt.