MAN HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN – FÖRNEKAR BROTT

Mannen i 25-årsåldern har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn.

Den man från Västerviks kommun som utreds för en våldtäkt mot barn i helgen har häktats. Mannen förnekar brott.

Madeleine Gardefalk är assistentåklagare i ärendet.

– Jag kan inte säga så mycket eftersom det utreds. Vi har hört målsägande och misstänkt och även några vittnen.

Den misstänkta mannen är cirka 25 år och förnekar brott. Händelsen har skett inomhus. Gardefalk vill inte svara på om det finns någon relation mellan de inblandade. Det rör sig om en målsägande i ärendet.

Idag hölls häktningsförhandling vid Kalmar tingsrätt och mannen häktades. Brottstiden för det misstänkta brottet är mellan 7-8 mars och platsen är någonstans i Västerviks kommun.

Åtal ska vara väckt senast den 25 mars.