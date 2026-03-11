MYCKET FRÄCK BILSTÖLD I SÖDRA VI IMORSE

En mycket fräck bilstöld skedde i Södra Vi på onsdagsmorgonen. Ägaren ska ha satt igång bilen, gått in i huset en sväng igen – för att sedan upptäcka att den var borta.

Den drabbade har ringt in en anmälan till polisen, som nu har gått ut och efterlyst den. Det rör sig om en svart Mitsubishi Outlander.

– Vi får in detta vid 08.25-tiden och då ska det ha hänt precis innan dess. Någon gång mellan 08.00 och 08.10 där på morgonen, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Någon patrull har dock inte varit på platsen.

– Vi har gjort en efterlysning, men jag kan inte se något nu om att den är anträffad, säger Fors vid 15-tiden.

Finns det några andra iakttagelser?

– Nej, inget som det står något om här.

Vem som genomfört bilstölden är högst oklart.