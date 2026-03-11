Eriks morgonchock när han hjälpte grabben – bilen stals utanför bostaden

Erik Lundahl satte igång bilen och gick sedan in för att hjälpa grabben med det sista lilla morgonbestyret. Cirka tio minuter senare var bilen puts väck. – Det är så osannolikt så det finns inte, säger han.

En vanlig morgon. Till en början i alla fall. Erik Lundahl i Södra Vi gick ut och satte igång bilen.

– Jag var ute och startade den för att jag skulle köra grabben till skolan. Därefter gick jag in hjälpte honom med att borsta tänderna och gå på toa, och sedan skulle vi åka. Tio minuter senare var bilen borta.

Blev det en chock eller hur reagerade du?

– Jag blev starkt förvånad i alla fall. Man började ju tänka om jag glömt att jag åkt upp till affären eller liknande, säger Erik Lundahl om den förvirring som uppstod.

"Tror var och varannan människa gör så här"

Bilen är en svart Mitsubishi Outlander och stals från familjens uppfart på Hagagatan i Södra Vi. En polisanmälan är gjord och man har även gått ut på sociala medier. Polisen har efterlyst bilen, men han har inte hört att den har anträffats.

– Nej, vi har inte fått tag i den eller hört någonting. Det som har hänt nu är väl att bedragare ringer och säger att de har blivit erbjudna att köpa bilen och vill ha en belöning för att berätta mer. Det senaste sådana samtalet var från Malmö. Det skulle väl kunna vara sant men känns också osannolikt.

Vad tänker du om att det här händer i lilla Södra Vi?

– Det är så osannolikt så det finns inte. Jag tror att var och varannan människa gör så här, framför allt i Södra Vi. Det är väl inte alla som låser bilen ens. Det här kanske blir en väckarklocka för många.

Datorn försvann också

Några särskilda iakttagelser verkar inte heller finnas.

– Man har ju hört lite rykten sådär, men inget som går att ta på. Det är någon som kanske sett någon ta den, men det kan ju vara taget ur luften också.

Hur känns det nu?

– Jag saknar min bil. Jag pluggar på universitet och hade min dator i bilen, så allt skolarbete försvann med den. Det svider nästan mer än bilen. En bil är en bil liksom. Sedan har vi lite olika tider jag och frun, så det ställer till det lite, men vi överlever.

Har du gott hopp om att den ska hittas?

– Hopp ska man alltid ha, men jag får lite vibbar av att det är någon som buskör med den och tog tillfället i akt. Jag har inget att gå på så, men det är en känsla jag har.

Så då kanske den kommer tillbaka när någon får kalla fötter?

– Ja, men frågan är i vilket skick och vad de har gjort med bilen under tiden? Vi har ju bilbarnstol och sådär i den, så man vill nog ändå byta ut det mesta.

Den stulna bilen har registreringsnumret OZG 933.