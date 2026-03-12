Man godtog inte bötesbelopp efter fortkörning på riksvägen

Polisen stoppade en bilist som körde för fort på på riksväg 23/34 mellan Hultsfred och Storebro på onsdagsförmiddagen. Föraren godtog inte bötesbeloppet och misstänks nu för brott.

Det var vid 21-tiden på onsdagskvällen som en polispatrull hade en laserkontroll på riksväg 23/34 mellan Hultsfred och Storebro. En bilist överskred den tillåtna hastigheten med 33 kilometer i timmen, det vill säga 113 kilometer i timmen på 80-vägen.

Föraren, en man i 55-årsåldern från Vimmerby kommun, godtog inte bötesbeloppet på plats och polisen har därför skrivit en anmälan om hastighetsöverträdelse.

– Jag kan inte se av vilken anledning han inte ville godta böterna. Han ville inte kännas vid att han körde så här fort, säger Hampus Haag.

Körkortet omhändertogs på plats, vilket sker när man kör 31 kilometer i timmen över hastighetsgränsen. I detta fall handlar det om 33 kilometer i timmen övet gränsen.

– Lasern drar alltid av ett säkerhetsavdrag och på laser visade det 113 på 80-vägen.