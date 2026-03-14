Tog narkotikaklassade preparat – man i trakten döms

En man i 35-årsåldern, bosatt på en ort i Vimmerby kommun, döms för två fall av ringa narkotikabrott.

Det var den 7 januari som polisen kontrollerade mannen på en adress och då hittade drygt 70 tabletter motsvarande drygt 7 000 gram Pregabalin, som är narkotikaklassat.

Han ska även ha testat positivt för Buprenorfin, som är ett starkt, narkotiklassat opioidläkemedel, vilket han då ska ha använt mellan nyårsafton och den 7 januari.

Mannen åtalades för två fall av ringa narkotikabrott och under förundersökningen har han i förhör varken erkänt eller förnekat brott. Han har inte velat göra det eftersom han inte tagit del av analysresultatet.

Det ska bero på att mannen är osäker på om han har recept på pregabalin, vilket han haft tidigare. Visar det sig att han saknar recept och är positiv vad gäller något annat än pregabalin erkänner han brott.

Då mannen testade positivt för Buprenorfin döms han nu för två fall av ringa narkotikabrott. Påföljden blir dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor och ersätta staten för provtagning och kostnad med 2 600 kronor.