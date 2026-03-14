Vimmerbybo anmäler bedrägeriförsök

Polisen har fått in en anmälan om försök till bedrägeri som inträffade under onsdagen.

Målsägande, en man i 65-årsåldern från Vimmerby kommun, blev under onsdagen uppringd av en okänd person som sa sig kunna hjälpa målsägande att få tillbaka hans pengar som han har förlorat. Målsägande tror att han syftar på ett bedrägeri som målsägande tidigare blivit utsatt för. Den okände personen ville, om han hittade pengarna, ha 15 procent. Målsägande är inte intresserad och tror att det rör sig om bluff och båg.

Det har upprättats en anmälan om försök till bedrägeri. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.